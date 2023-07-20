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حرب اوكرانيا تدخل مرحلة خطيرة..

شاهد.. سفن تصدير الحبوب باتت اهدافاً عسكرية روسية

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

موانيء أوكرانيا على البحر الأسود أصبحت مصدر توتر متصاعد في الحرب الأوكرانية، حيث حذرت روسيا من أنها ستنظر للسفن التي تبحر إليها اعتبارا من اليوم الخميس على أنها أهداف عسكرية محتملة، بعد اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية بتحريف اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود لتحقيق مصالحها الخاصة.

بدورها أتهمت واشنطن روسيا بالتجهيز لشنّ هجمات ضدّ سفن شحن مدنية في البحر الأسود، لتتّهم بعد ذلك القوات الأوكرانية بتنفيذها، مستشهدة بمعلومات استخبارية رفعت عنها السرية مؤخرا.

ويأتي هذا في أعقاب هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة شنتها روسيا على ميناء أوديسا، وأيضا انسحاب الكرملين من اتفاق دولي يسمح بالمرور الآمن لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود إلى الأسواق العالمية.

روسيا قالت إن صواريخها استهدفت مواقع عسكرية في أوديسا، في حين إتهمت أوكرانيا موسكو بتدمير ستين ألف طن من الحبوب المعدة للتصدير في قصف ليلي استهدف أوديسا.

على صعيد آخر قال الرئيس الروسي إن موسكو ستعود للاتفاق إذا تم تلبية كل شروطها الخمسة واول طلب هو: "عودة البنك الزراعي الروسي إلى نظام سويفت، واستئناف تصدير الآلات الزراعية وقطع الغيار إلى روسيا، وإزالة القيود المفروضة على التأمين، ووصول السفن والبضائع الروسية إلى الموانئ، وإعادة خط أنابيب تصدير الأمونيا المتضرر حاليا من توجلياتي الروسية إلى أوديسا في أوكرانيا، وإلغاء الحظر على الحسابات والأنشطة المالية لشركات الأسمدة الروسية".

وكانت موانئ أوديسا مراكز عبور رئيسية لتصدير الحبوب من أوكرانيا إلى الأسواق الدولية قبل إعلان موسكو في وقت سابق هذا الأسبوع انسحابها من اتفاق يمنح ممرا آمنا لسفن الشحن في البحر الأسود.

ميدانيا، أصيب 18 شخصا في هجوم روسي على مدينة ميكولايف الساحلية الأوكرانية اليوم الخميس، كما أصيب 11 شخصا في قصف ليلي استهدف مدينتي ميكولايف وأوديسا الأوكرانيتين، فيما أفادت السلطات في شبه جزيرة القرم بمقتل فتاة في هجوم بطائرات أوكرانية مسيرة.

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