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اجتماع المجلس الاستشاري لوزارة الخارجية بحضور أمير عبداللهيان ووزراء خارجية سابقين

اجتماع المجلس الاستشاري لوزارة الخارجية بحضور أمير عبداللهيان ووزراء خارجية سابقين
الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

عقد اجتماع المجلس الاستشاري لوزارة الخارجية بحضور وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وعدد من وزراء الخارجية السابقين.

العالم - ايران

وحضر اجتماع المجلس الاستشاري بوزارة الخارجية يوم الأربعاء ، وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ووزراء الخارجية السابقين منوجهر متكي وعلي أكبر صالحي ومحمد جواد ظريف، ومجموعة من نواب الخارجية والمدراء العامين بالوزارة، بمكتب الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية.

وفي هذا الاجتماع، تم البحث وتبادل وجهات النظر حول بعض القضايا الهامة للسياسة الخارجية والعلاقات الدولية ، بما في ذلك عملية التطورات في النظام الدولي ، والعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع دول الجوار والمنطقة والعالم ، والجهود المبذولة لاجهاض العقوبات ، فضلا عن عملية الدبلوماسية والمفاوضات لرفع العقوبات.

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