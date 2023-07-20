شاهد.. مراسل العالم يكشف تفاصيل اقتحام السفارة السويدية ببغداد وحرقها

وقال مراسلنا: ان الهدوء عاد الى اطراف السفارة السويدية بعد ان سيطرت القوات الامنية على الوضع هناك، في ظل انتشار امني مكثف حول مبنى السفارة.

واوضح ان حادث حرق المصحف الشريف اثار ردود فعل غاضبة من قبل الشعب العراقي والمسؤولين وكذلك قادة القوى السياسية في العراق.

ولفت الى ان رئيس الوزراء العراقي ابراهيم السوداني عقد اجتماعاً طارئاً ادان فيه حرق السفارة السويدية واكد انه سوف يحاسب المسؤولين عن امن السفارة من جهة وسوف يتابع القضاء المتسببين بحرق السفارة السويدية، لكنه ادان سماح السويد مرة ثانية الى الاساءة للمصحف الشريف واعتبر بان اذا ما تم حرق المصحف مرة اخرى فانه يستوجب قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد.

هذا وقد أضرم محتجون غاضبون النار في مبنى السفارة السويدية في بغداد، وذلك قبيل تجمع مقرر اليوم أمام السفارة العراقية في استوكهولم لإحراق نسخة من القرآن الكريم.



واقتحم المحتجون العراقيون السفارة السويدية في ساعات الصباح الأولى، حيث تسلقوا أسوارها، وأضرموا النار فيها، منددين بمنح السلطات السويدية موافقتها مجددا على إحراق القرآن الكريم. وفيما قال مكتب رئيس الوزراء العراقي إن بغداد ستقطع علاقتها مع ستوكهولوم إذا تكررت حادثة إحراق المصحف الشريف، دانت بغداد حادثة إحراق مبنى السفارة السويدية، وأمرت بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة الفاعلين.

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