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نال الشهادة العليا قبل الثانوية العامة.. حكاية الشهيد عرعراوي أحد أبطال جنين

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

أجواء ممزوجة بالفرح والحزن عمت منزل عائلة الشهيد مجدي عرعراوي من مخيم جنين الذي نال شرف الشهادة قبل ان يعلن تفوقه بامتحانات الثانوية العامة، وكان الشهيد عرعراوي قد استشهد خلال المعركة الأخيرة في حارة الدمج بمخيم جنين.

العالم - خاص بالعالم

حلوان الثانوية العامة في مقبرة شهداء المعركة الأخيرة في مخيم جنين بمذاق فرح النيل بالشهادتين وغصة غياب مجدي عن أجواء الفرح بالمعدل الذي طالما حلم به.

تفوق مجدي بمعدلٍ يدخله أعرق جامعات الوطن ليحقق حلمه بأن يكون مهندساً الكرتونيا وربما في سره كان يحلم بأن يكون مهندسا لعبوات وصواريخ لا لتهاجم الأبرياء وإنما لتحمي حصن كتيبة جنين الذي كان أحد مهندسيها.

أطلق المقاومون رصاص الغضب في يوم نتائج الشهيد المتفوق الذي أثبت لهم قبل وبعد استشهاده بأنه كان جديراً بأن يكون مهندساً لعبواتهم التي نسفت آليات عسكرية ظن الاحتلال أنها لن تنسف بأيديهم.

كعادة أهالي مخيم جنين لم تغب الزغاريد ولا حلوى النجاح عن بيت الشهيد، وإنما كانت أجواء مغمورة بالحب للشهداء وللمقاومين والناجحين.

في مكبلة برصاص الاحتلال يعمل جيش الكيان الإسرائيلي جاهدا للنيل من فرحة الفلسطينيين، قتل طالب الثانوية العامة الذي حلم بدراسة الهندسة دون أن يعلم بأنه كان هدفا للاحتلال للقضاء على كل من يحلم بالحياة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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