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الوفاء للمقاومة: على اللبنانيين تحمل المسؤولية إزاء الاستحقاق الرئاسي

الوفاء للمقاومة: على اللبنانيين تحمل المسؤولية إزاء الاستحقاق الرئاسي
الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

اعتبرت كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني، في بيان، أن "إنجاز الاستحقاق الرئاسي هو هم وطني بالأصل يتوجب على اللبنانيين تحمل المسؤولية إزاءه، وإن أي رهان على مساعدة أصدقاء لا يصح أن يتحول خيارا بديلا عن الجهد الوطني أو معطلا له".

العالم - لبنان

ولفتت الكتلة، الى أنه "مع تنامي ظاهرة الشذوذ والانحلال والتفكك والفوضى الأسرية في المجتمعات الغربية، وفي ظل مكابرة متعمدة، بدأت إرهاصات هذه الظاهرة تنتقل عدواها إلى مجتمعنا اللبناني المغاير في تركيبته الاجتماعية والأسرية والدينية عما هي عليه تركيبة الغرب وتجربته في مجال الأسرة وفلسفة دورها".

وشددت على أن "التغافل أو الإهمال أو اللامبالاة إزاء هذه الظاهرة سوف يؤدي إلى مشاكل خطيرة ومخالفات دستورية وقانونية تهدد استقرار البلاد وتركيبة مجتمعها الديموغرافية والطائفية. وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم الوطنية في هذا المجال".

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