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العراق يطرد السفيرة السويدية ويستدعي القائم بالأعمال العراقي بستوكهولم

العراق يطرد السفيرة السويدية ويستدعي القائم بالأعمال العراقي بستوكهولم
الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

طلب العراق في بيان رسمي اليوم الخميس من السفيرة السويدية مغادرة أراضيه، وقرر سحب القائم بأعماله من ستوكهولم، ردًا على حرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية.

العالم - العراق

وجاء في البيان الصادر عن رئاسة الوزراء العراقية أنه «وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم».

وأضاف أنه وجه كذلك «بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الاراضي العراقية، رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي».

وكانت السويد قد أعلنت أنّها استدعت القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم إثر إحراق سفارتها في بغداد خلال تظاهرة جرت فجر الخميس احتجاجاً على تجمّع مقرّر في السويد يعتزم منظّمه إحراق نسخة من المصحف خلاله.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إنّ «ما حدث غير مقبول بتاتاً والحكومة تدين هذه الهجمات بأشدّ العبارات».

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