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الاطار التنسيقي العراقی يطالب منظمة التعاون الإسلامي باتخاذ موقف حازم ضد السويد

الاطار التنسيقي العراقی يطالب منظمة التعاون الإسلامي باتخاذ موقف حازم ضد السويد
الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلن الاطار التنسيقي العراقي، الخميس، في بيان إدانته واستنكاره لسماح السلطات السويدية مجدداً بإحراق نسخة من المصحف الشريف وحرق العلم العراقي أمام السفارة العراقية، مؤكداً دعمه لقرار الحكومة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد وسحب التمثيل العراقي من استكهولم.

العالم - العراق

وجاء في هذا البيان: يعلن الاطار التنسيقي عن إدانته واستنكاره الشديدين، لسماح السلطات السويدية مجدداً لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف وحرق العلم العراقي امام السفارة العراقية.

واكد الاطار التنسيقي في هذا البيان دعمه لقرار الحكومة العراقية الشجاع بقطع العلاقات الدبلوماسية مع مملكة السويد وسحب التمثيل العراقي من استكهولم لتكرار السماح بالتجاوز على المصحف الشريف وخرق السيادة العراقية .

واضاف البيان انه بهذه المناسبة الاليمة والمتزامنة مع شهر عاشوراء الحسين عليهم السلام ، ندعو الشعب العراقي واتباع اهل البيت عليهم السلام للتظاهر يوم غد الجمعة نصرة لدين الله وكتابه الكريم .

وطالب الاطار التنسيقي في بيانه الدول العربية والإسلامية بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذا التعدي الصارخ على حرمة الاسلام والمسلمين .

وحث الإطار التنسيقي منظمة التعاون الإسلامي والدول الإسلامية والعربية على اتخاذ مواقف عاجلة وشديدة تجاه السويد.

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الاطار التنسيقي العراقی يطالب منظمة التعاون الإسلامي باتخاذ موقف حازم ضد السويد

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