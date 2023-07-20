العالم - الأميركيتان

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، في بيان، إننا "نتفهم أن هذه التغييرات تهدف إلى ضمان معاملة متساوية لجميع المواطنين الأمريكيين، بغض النظر عن الأصل القومي أو الدين أو العرق".

وأضاف المتحدث أن "بلاده ترحب بالقرار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، وسيطبق على جميع المواطنين لأمريكيين، بمن فيهم ذوي الأصول الفلسطينية".

ويسمح الإجراء الجديد للمواطنين الأمريكيين بالسفر إلى الكيان الصهيوني عبر جميع منافذ الدخول، بما في ذلك مطار بن غوريون، حسب البيان نفسه.

وأوضح ميللر: "لدخول [إسرائيل] في برنامج الإعفاء من التأشيرة، يجب استيفاء القائمة الكاملة للمتطلبات".

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنها "تعمل عن كثب مع الحكومة الإسرائيلية على الجهود الرامية لتحقيق تلك المتطلبات، وذلك تعزيزا لهدفنا المشترك المتمثل في انضمام [إسرائيل] إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية عندما تفي بكافة متطلباته".

واختتم ميللر حديثه قائلاً إن بلاده ستواصل العمل مع حكومة إسرائيل عن كثب ومراقبة تنفيذ سياسات السفر المحدثة التي ستساند ترشيح إسرائيل للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية.

وكانت إسرائيل شرعت، في الأشهر الماضية، في اعتماد القوانين التي تلبي متطلبات الإعفاء من التأشيرة لدخول الولايات المتحدة الأمريكية.

والخميس، دخلت حيز التنفيذ تعديلات على إجراءات دخول الأمريكيين خاصة من أصل فلسطيني إلى كيان الإحتلال والأراضي الفلسطينية عبر المعابر الحدودية الإسرائيلية.

وعلى مدى سنوات اشتكى أمريكيون من أصل فلسطيني من عراقيل لدى محاولتهم الدخول إلى الكيان الإسرائيلي أو المرور من خلالها إلى الأراضي الفلسطينية.