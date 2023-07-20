الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣
٠١:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

العامري يدعو الحكومة العراقية لاعادة النظر جديا في العلاقات مع السويد

العامري يدعو الحكومة العراقية لاعادة النظر جديا في العلاقات مع السويد
الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

قال زعيم تحالف الفتح بالعراق هادي العامري، الخميس، إن السويد تمارس دورا عدوانيا يستهدف المسلمين.

العالم - العراق

وقال العامري في بيان إن "السويد تعاود من جديد ممارسة عادتها في السماح لشذّاذ الآفاق بالتطاول على مشاعر ملياري مسلم، والإساءة بالإعتداء على المقدسات".

واضاف، ان "تكرارَ سماح السلطات السويدية لأعمال الكراهية والاستفزاز، بات يشكل منهجاً ومؤشراً مؤكَدين على دورٍ عدواني أنيط بالسويد يستهدف المسلمين".

وأشاد العامري بـ "الموقف الشجاع للحكومة العراقية"، داعياً باقي دول العالم الاسلامي الى أن "تحذو حذوها وتعيد النظر بجدية، في علاقاتها مع السويد وعلى جميع الأصعدة، الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية لتمادي السلطات السويدية في التعدي والاساءة لمقدسات الاسلام والمسلمين".

روابط ذات صلة

العامري: على الحكومة العراقية طرد أي بعثة سويدية فورا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو... نال الشهادة العليا قبل الثانوية العامة.. حكاية الشهيد عرعراوي أحد أبطال جنين

بالفيديو.. وزيرا العدل الإيراني والسوري يطالبان بتعويض خسائر من الإرهابيين وداعميهم

الوقف السني العراقي: قرار الحكومة بطرد السفيرة السويدية من العراق موقف مشرف

واشنطن ترحب بإعفاء"اسرائيل" تأشيرات الأمريكيين

الاطار التنسيقي العراقی يطالب منظمة التعاون الإسلامي باتخاذ موقف حازم ضد السويد

العميد جلالي: 30 بالمئة من الهجمات التي تعرضت لها البلاد كان مصدرها الذكاء الاصطناعي