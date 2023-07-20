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االصدر يدعو دول العالم إلى سن قانون يجرم حرق القرآن الكريم

االصدر يدعو دول العالم إلى سن قانون يجرم حرق القرآن الكريم
الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

دعا زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، الخميس، دول العالم لسن قانون يجرم حرق القرآن الكريم ويجعله جريمة، فيما طالب الشعوب الإسلامية بوقفة من أجل نصرة القرآن الكريم.

العالم - العراق

وقال الصدر في مؤتمر صحفي إن "حرق القرآن والعلم العراقي في شهر محرم يجعل من القضية أشمل للمذاهب الإسلامية وأدعو جميع المذاهب لنصرة الدين والقرآن"حسبما افاد موقع المعلومة.

وأضاف، "سمعت استنكارا من أمريكا لحرق السفارة السويدية في بغداد ولا يحق لهم أن يتدخلون في هذا الشأن وكان الأولى لها أن تدين حرق القرآن".

وأكد إن "ليس هناك أي اعتداء على القوات الأمنية ولا يمكن أن تدافع القوات الأمنية عن سفارة لا تحترم مشاعر المسلمين".

وبين إن "لم أشأ التصعيد في حرق القرآن والعلم هذه المرة لأن هناك كان أيضا صورتي فلم أشأ أن يتحول لقضية شخصية".

وتابع إن "على منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية الاجتماع في العراق أو خارجه من أجل نصرة الإسلام وإصدار مواقف ضد الاعتداء على القران، إضافة إلى السعودية وإيران لأن تكون لهما مواقف أشد من مواقفهما الحالية".

ولفت الصدر إلى، أن "على المجتمع الدولي إقرار قانون يدين التعدي على الكتب السماوية كما هناك دول تجرم التعدي على المجتمع الميمي"، مشيرا إلى، أن "حرق القرآن سيكون مانعا للتطبيع مع إسرائيل من قبل بعض الدول العربية".

وأوضح أن "هناك خمولا من قبل الشعوب الإسلامية لنصرة القرآن وادعوهم لنصرة القران"، مبينا أن "حرق القرآن كان في السويد وهذا لا يعني أن الشعب السويدي ضد القرآن والعراق، ولا يعني أن المسيحيين ضد المسلمين"، داعيا "الحكومة العراقية إلى حماية المسيحيين في العراق".

ودعا الصدر في ختام حديثه "مسلمي الدول الأوروبية إقامة الشعائر الحسينية في كل الدول وبالخصوص في السويد من أجل نصرة القران".

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االصدر يدعو دول العالم إلى سن قانون يجرم حرق القرآن الكريم

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