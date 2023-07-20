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ايران/الخارجية تستدعي السفير السويدي ومسيرات منددة بالاساءة للقرآن الكريم غدا

ايران/الخارجية تستدعي السفير السويدي ومسيرات منددة بالاساءة للقرآن الكريم غدا
الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويدي لدى طهران وابلغته احتجاجها الشديد على تكرار سماح الحكومة السويدية بالإساءة إلى القرآن الكريم.

العالم- ايران

وادانت وزارة خارجية بشدة الاساءة المتكررة الى القرآن الكريم والمقدسات في السويد، محملا الحكومة السويدية المسؤولية الكاملة عن عواقب إثارة مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وكان نائب رئيس مجلس التنسيق للاعلام الاسلامي في ايران اعلن ان مسيرات ستنظم في عموم البلاد بعد اداء مراسم صلاة الجمعة غدا تنديدا بالاساءة للقرآن الكريم في السويد.

وقال حجة الإسلام محسن محمودي، نائب شؤون المحافظات في مجلس التنسيق للاعلام الإسلامي، مساء اليوم الخميس: ان الاساءة مرة اخرى للقرآن الكريم في السويد، بإذن من حكومتها، جرحت قلوب العالم الإسلامي وأتباع الديانات التوحيدية، ويجب على العالم الإسلامي أن يدين هذا السلوك المستهجن.

وفي إشارة إلى هذه الجريمة الوقحة قائلا: بهذه المناسبة سيندد الشعب الايراني المسلم بعد صلاة الجمعة في جميع أنحاء البلاد غدا، تصرفات هذا العنصر المرتزق ودعم الحكومة السويدية له.

وأضاف: ان المتوقع من الجهاز الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ان يتصدى بحزم لهذا السلوك المهين ، وعلى العالم الإسلامي أن يتعامل بصورة حازمة مع الحكومة السويدية لتكون عبرة لمن يعتبر.

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