الإساءة للمقدسات خط أحمر

العالم - بانوراما

وأعلن العراق عن طرد السفيرة السويدية من أراضيه، وسحب القائم بأعماله من ستوكهولم، وذلك ردا على سماح الحكومة السويدية بالإساءة للمصحف الشريف في العاصمة السويدية وتدنيس العلم العراقي.

وتناقش هذه الحلقة من البرنامج مع ضيوفها هذه الأسئلة:

ـ لماذا أمعنت السويد في الإساءة إلى المقدسات.. ماالذي يكسبه هذا البلد من ذلك؟

ـ وهل ترى أن هذا التصرف فردي أم أن ورائه ما ورائه من مخططات مشبوهة وأهداف خبيثة؟

ـ التذرع بحرية التعبير والرأي.. بماذا تعلق على ذلك؟

ـ ماهو المأمول من الدول الإسلامية والمسلمين عموما في مقابل هذه الحالة التي باتت تتكرر في الغرب؟

ـ هل تعتقد أن المقاطعة الاقتصادية مثلا أو الاحتجاجات كفيلة بتأديب الغرب لكي يكف عن مثل هذه التصرفات تحت واجهة الحريات؟

ـ العراق كان السباق إلى التحذير ومن ثم حسم الموقف بطرد السفيرة السويدية، كيف تقرأ هذا الموقف العراقي؟

ـ الإساءة السويديةكانت مزدوجة إلى الدين وإلى الوطن.. المصحف والعلم العراقي وكذلك بعض الرموز الدينية.. بماذا تفسر ذلك؟

ـ هل تعتقد بأن دولا غربية أخرى قد تتخذ نفس المسار وتخطط للإساءة والتجديف بالمقدسات؟

ـ هل تعتقد أن الأمور ستتجه إلى المزيد من التصعيد سواء بين العراق والغرب أو كل العالم الإسلامي والغرب الذي يقف بقوة خلف السويد؟

ـ ألا تعتقد بوجود جهات تحاول الوقيعة بين الأديان الإلهية خاصة مع وجود محاولات سابقة لحرق كتب الأديان الأخرى وأيضا تحت عنوان الحريات؟

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.