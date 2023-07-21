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قوى مدنية تونسية ومغاربية وافريقية تبدأ مشاورات للدفع نحو حماية المهاجرين

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

لم يمر توقيع تونس مذكرة التفاهم حول اتفاقية الشراكة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي مرور الكرام.

العالم - خاص بالعالم

حيث وصفت جبهة الخلاص المعارضة ذلك بالسابقة التاريخية منددة بتجاهل الاوروبيين قضايا الحرية والديمقراطية في تونس، فيما ذهبت حركات مدنية و حقوقية حد التهديد بالعمل على عرقلة تنفيذ الاتفاق.

المنظمات المدنية اختارت اللجوء إلى الشارع للاحتجاج ضد مذكرة التفاهم كإحدى وسائل الضغط ضد السلطات في حين تساءل مراقبون عن دواعي غياب التنسيق مغاربيا وافريقيا وعن كيفية تنزيل الاتفاق على أرض الواقع

استباقا للمؤتمر الدولي حول الهجرة في العاصمة الإيطالية المقرر تنظيمه بعد ايام، بدأت قوى مدنية تونسية و مغاربية وافريقية سلسلة مشاورات للدفع نحو حماية المهاجرين خاصة الذين تم طردهم نحو الحدود التونسية الليبية مؤخرا.

تداعيات ملف الهجرة ستمس أكثر من صعيد في تونس.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. قوى مدنية تونسية ومغاربية وافريقية تبدأ مشاورات للدفع نحو حماية المهاجرين

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