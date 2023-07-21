إشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في مناطق متفرقة

العالم - خاص بالعالم

وضمن تلك الاجواء تستمر الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في العاصمة الخرطوم ومدينة الأُبَيّض الإستراتيجية وسط البلاد بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

ومنذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل/نيسان الماضي تشهد الأُبَيّض اشتباكات بين الجانبين وسط محاولات قوات الدعم السريع السيطرة على مطار المدينة وقاعدة شيكان الجوية.



الجيش السوداني وبحسب مصادر محلية قصف مواقع للدعم السريع جنوبي وشرقي الخرطوم، كما استخدم سلاح المدفعية الثقيلة للهجوم على مواقع قوات حميدتي غرب وشمال غربي أم درمان.وقد انتشرت قواته في شوارع الخرطوم لصد محاولات تقدم لقوات الدعم السريع.



وبحسب المصادر ، فإن مدينة بحري شمال الخرطوم شهدت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في منطقة الكدرو ومحيط جسر الحلفايا، مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان،وسط تحليق للطائرات الحربية.



وانعكست الاشتباكات الدامية انسانيا بشكل كبير على المدنيين ،حيث يعاني السكان من ارتفاع الاسعار وسط ندرة البضائع وخاصة المواد الغذائية ومياه الشرب مقابل انقطاع الكهرباء وتدمير البنى التحتية بفعل المعارك المستمرة بين الجانبين.



ويشهد السودان منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي معارك بين الجيش والدعم السريع، ويتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح بإنهاء القتال.

ومع دخول المعارك شهرها الرابع، تخطت حصيلة الاشتباكات الثلاثة آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، ونحو ثلاثة ملايين نازح ولاجئ داخل السودان وخارجه، بحسب الأمم المتحدة.

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