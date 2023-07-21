1142 جندي احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي يعلنون انهاء خدمتهم

العالم - خاص بالعالم

التوقعات بتصاعد منحى عدد عناصر الاحتياط الذين سيتوقفون عن الخدمة؛ وقعت بالفعل؛ وانضم أكثر من الف ومئة جندي احتياط إلى القائمة؛ وأرسلوا رسالة إلى قادتهم تفيد بان التشريع الذي يسمح للحكومة بالتصرف بطريقة غير معقولة للغاية سيؤدي إلى خيار وقف التطوع في الاحتياط. متهمين نتنياهو بقيادة الكيان الاسرائيلي نحو الدكتاتورية.

المراسلون العسكريون للقنوات الإسرائيلية المختلفة وصفوا القرار بالزلزال الذي يضرب الجيش، مشيرين إلى أن ذلك سيفقد الجيش الإسرائيلي استعداداته للحرب.

وقالت إذاعة الجيش في كيان الاحتلال الإسرائيلية، إنه من المحتمل أن يعتقل الجيش جنود الاحتياط الذين أقدموا على خطوة عدم الامتثال للخدمة العسكرية في إطار الاحتجاجات على خطط الحكومة لإقرار تعديلات قضائية، بعدما توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.

حالة الانقسام تُظهر عمق الخلاف وحساسية الموقف بالنسبة لأمن الكيان المزعوم؛ وهي تتجسد في مقطع فيديو دعائي يظهر امتناع طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي عن تقديم الغطاء الجوي لجنود في وحدة مشاة خلال نشاط عسكري في لبنان.

الفيديو نشره وزير الثقافة الإسرائيلي قبل أن يقوم بحذفه في وقت لاحق بعدما أثار غضبا شديدا في الأوساط الإسرائيلية.

ويُظهر الفيلم الطيار وهو يسأل أحد الجنود في الميدان إن كان يؤيد التغييرات القضائية، وعندما لم يجب الجندي تتعرض وحدة المشاة لانفجار شديد وربما لقصف من قبل سلاح الجو الإسرائيلي ذاته.

الإعلام الإسرائيلي وصف هذه المجريات بأنّها عميقة ومدمّرة لجيش الاحتلال وقد تفككه من الداخل.

الخطر يمتد إلى الشارع الذي يعكس ايضا حجم الخلاف وينذر بحرب داخلية طاحنة؛ مع استمرار الالاف بالتظاهر في عدّة مناطق ضد خطّة التعديلات القضائية للاسبوع الثامن والعشرين.

يؤكد ذلك رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان. كذلك يدعمه استطلاع للراي نشر في صحيفة معاريف الإسرائيلية أجراه معهد 'المركز الإسرائيلي للديمقراطية'، يظهر أن45 بالمئة من المستوطنين يعتقدون أنّ هناك احتمالاً كبيراً في المستقبل المنظور يُنذر باندلاع حرب داخلية عنيفة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...