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مسيرة حاشدة في صنعاء نصرة للقرآن الكريم

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في العاصمة اليمنية صنعاء، بخروج اليمنيين بمسيرة جماهيرية حاشدة وغاضبة في العاصمة صنعاء رفضًا لجريمة حرق القرآن الكريم ونصرة له.

العالم - خاص بالعالم

واشار مراسلنا الى خروج المسيرات الشعبية الغاضبة استنكارا للإساءة للقرآن الكريم في السويد والدنمارك وطالب المحتجون حكومتي السويد والدنمارك بتقديم الاعتذار للمسلمين والامتناع عن تكرار منح تراخيص الإحراق مرة أخرى، و طالب المحتجون الدول الإسلامية وبرلماناتها بنصرة القرآن الكريم من خلال عقد المؤتمرات والاتفاق على سياسات محددة ترد بها التطاول على كتاب الله وبأن تحذو حذو الدول التي قامت بطرد سفراء السويد لديها،وطالبَ المحتجون حكومتي السويد والدنمارك بتقديمِ الاعتذار للمسلمين والامتناع عن تكرارِ منحِ تراخيصِ الإحراق مرةً أخرى.

ونوه مراسلنا الى ان الشعب اليمني شدد على ضرورة اتخاذ موقف حازم ضد من يستبيحون قدسية المصحف الشريف.

وقال بيان مسيرة صنعاء: الحكومات الغربية رضيت لنفسها أن تكون أداة طيِّعة في يد الصهيونية العالمية الساعية إلى نشر كل أنواع الفساد ندعو للعمل على مقاطعة البضائع السويدية والدنماركية وبضائع أي دولة تتجرأ على المصحف الشريف مبينا أن جرائم الإحراق المتكررة في السويد والدنمارك جرائم يعمل على إذكائها اللوبي اليهودي.

وفي وقت سابق حملت وزارة الخارجية في صنعاء الحكومة الدنماركية مسؤولية جريمة إحراق نسخة من المصحف وحذرت من نتائج الاستفزازات الأوروبية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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