عشرات السيارات تتطاير لحظة انفجار تحت الأرض في جوهانسبرغ

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وقال المسؤولون في البلاد إن سبب الانفجار لا يزال غير معروف حتى الآن وما زالوا يحققون في الحادث، في حين أفاد بعض شهود العيان عن روائح كيماوية بعد وقوع الانفجار.

وذكرت خدمات الطوارىء في البداية أن السبب وراء الانفجار هو تسرب الغاز، لكن شركة "إيغولي" المسؤولة عن شبكة أنابيب الغاز تحت الأرض استبعدت ذلك.

وقالت الشركة: "من غير المرجح أن يكون الانفجار الذي ألحق أضرارا بمدرج المطار وانقلاب سيارات ناجما عن خط أنابيب غاز أو تسرب".

وأضافت: "لم تشهد شبكتنا أي انخفاض في الضغط، ما يشير إلى أن أنابيب الغاز سليمة. ولا يزال عملاؤنا في المنطقة يتلقون الغاز دون انقطاع".