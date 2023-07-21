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عشرات السيارات تتطاير لحظة انفجار تحت الأرض في جوهانسبرغ

عشرات السيارات تتطاير لحظة انفجار تحت الأرض في جوهانسبرغ
الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

التقطت كاميرا مراقبة لحظة انفجار في شارع مزدحم في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عشرات آخرين.

العالم - افريقيا

وقال المسؤولون في البلاد إن سبب الانفجار لا يزال غير معروف حتى الآن وما زالوا يحققون في الحادث، في حين أفاد بعض شهود العيان عن روائح كيماوية بعد وقوع الانفجار.

وذكرت خدمات الطوارىء في البداية أن السبب وراء الانفجار هو تسرب الغاز، لكن شركة "إيغولي" المسؤولة عن شبكة أنابيب الغاز تحت الأرض استبعدت ذلك.

وقالت الشركة: "من غير المرجح أن يكون الانفجار الذي ألحق أضرارا بمدرج المطار وانقلاب سيارات ناجما عن خط أنابيب غاز أو تسرب".

وأضافت: "لم تشهد شبكتنا أي انخفاض في الضغط، ما يشير إلى أن أنابيب الغاز سليمة. ولا يزال عملاؤنا في المنطقة يتلقون الغاز دون انقطاع".

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