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أكاديمي: الأوربيون يخشون الإسلام فينعتونه بالإرهاب

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمد مرتضى أن هناك حراك منذ سنتين في السويد ضد المسلمين.

العالم – خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت أضاف الدكتور محمد مرتضى أن هناك بعض المتطرفين اطلقوا اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة تستهدف المسلمين لمآرب معلنة وهي تشويه الإسلام ووصفه بالعنف.

الدكتور محمد مرتضى أضاف أن أوروبا توصف الإسلام بأنه دين عنف وإرهاب وذلك خوفا من انتشار هذا الدين وبهدف إثارة الفتن ووضع نوع من الهاجس النفسي من الدين الاسلامي الذي بات ينتشر بقوة في العالم وبين من يمكن أن يتلقاه من غير المسلمين.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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