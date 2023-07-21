باحث سياسي: الأنظمة الغربية بعيدة عن القيم الإنسانية

العالم – خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت أضاف الشيخ عقيل الكاظمي أن الهجوم ضد الإسلام بدأ بعد أحداث 11 سبتمبر عبر المضايقات والملاحقات والطرد في العالم الغربي وذلك من الإسلام وانتشار هذا الدين في ظل تهديم القيم الإنسانية على يد الأنظمة الغربية التي تدعو الى المثلية والرباء والانحطاط الأسرى والكثير من القيم البعيدة عن الانسانية.

الشيخ عقيل الكاظمي أكد أن الانظمة الغربية تحاول أن تشوه صورة وثقافة الإسلام مشيرا الى أن المعتوه الذي اساء للقرآن الكريم لا يختلف عن المعتوه سلمان رشدي الذي سبقه وكلاهما مأجوران الى الماكنة الغربية الحاكمة التي تخاف من خطر الإسلام ولا تريده ينتشر. مؤكدا أن الاساءة للقرآن الكريم ومنع الحجاب في فرنسا ورسوم الكاريكاتير كلها ممارسات مؤلمة يمارسها الغرب الذي يعلم تماما بأن المسلمين لا يعملون بالمثل لأنهم يحترمون المقدسات في كافة الأديان والكتب السماوية.

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