الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣
٠٨:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

باحث سياسي: الأنظمة الغربية بعيدة عن القيم الإنسانية

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

الباحث السياسي الشيخ عقيل الكاظمي إن تعرض مقدسات المسلمين في أوروبا للإساءة ليست الأولى وليست الأخيرة.

العالم – خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت أضاف الشيخ عقيل الكاظمي أن الهجوم ضد الإسلام بدأ بعد أحداث 11 سبتمبر عبر المضايقات والملاحقات والطرد في العالم الغربي وذلك من الإسلام وانتشار هذا الدين في ظل تهديم القيم الإنسانية على يد الأنظمة الغربية التي تدعو الى المثلية والرباء والانحطاط الأسرى والكثير من القيم البعيدة عن الانسانية.

الشيخ عقيل الكاظمي أكد أن الانظمة الغربية تحاول أن تشوه صورة وثقافة الإسلام مشيرا الى أن المعتوه الذي اساء للقرآن الكريم لا يختلف عن المعتوه سلمان رشدي الذي سبقه وكلاهما مأجوران الى الماكنة الغربية الحاكمة التي تخاف من خطر الإسلام ولا تريده ينتشر. مؤكدا أن الاساءة للقرآن الكريم ومنع الحجاب في فرنسا ورسوم الكاريكاتير كلها ممارسات مؤلمة يمارسها الغرب الذي يعلم تماما بأن المسلمين لا يعملون بالمثل لأنهم يحترمون المقدسات في كافة الأديان والكتب السماوية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

الاردن: سماح السويد بجريمة تمزيق القرآن الكريم يؤجج الكراهية

السيد نصر الله يوجه الدعوة لنصرة القرآن الكريم

الاطار التنسيقي العراقی يطالب منظمة التعاون الإسلامي باتخاذ موقف حازم ضد السويد

شاهد.. مراسل العالم يكشف تفاصيل اقتحام السفارة السويدية ببغداد وحرقها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقاصد استمرار انتهاك المقدسات الإسلامية في السويد

الدفاع التايوانية ترصد 26 طائرة و7 سفن صينية تحلق حول الجزيرة

عشرات السيارات تتطاير لحظة انفجار تحت الأرض في جوهانسبرغ

لماذا تستمر السويد في الاستهانة بالمقدسات الاسلامية؟

الخارجية اللبنانية تدين حرق القرآن في السويد

المفتي عبدالله: وليكن يوم الجمعة يوما لنصرة القرآن الكريم