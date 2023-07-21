المظاهرات تتواصل ضد التعديلات القضائية في كيان الإحتلال

العالم - خاص بالعالم

بالتوازي مع الاحتجاجات في شوارع المدن الاسرائيلية ضد خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي يتبناها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للأسبوع الـ28 على التوالي، اتهمت المعارضة نتنياهو بأنه يقود البلاد إلى حرب أهلية.



في تل أبيب وحيفا، أغلق المتظاهرون طرقا رئيسية وحاولوا تعطيل حركة السير قبل أن تواجههم الشرطة بخراطيم المياه لتفريقهم وفتح الطرق.



المظاهرات انطلقت بعد كلمة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهم فيها المعارضة برفض حلول اقترحها الائتلاف الحكومي للخلاف بشأن الخطة، ومحاولة إسقاط الحكومة فقط من خلال تحركاتها.



وحذر نتنياهو من مخاطر الدعوات لرفض الخدمة العسكرية على خلفية الاحتجاجات، معتبرا هذه الدعوات تمس بأمن كيانه. مشيرا إلى أن المساعي مستمرة من أجل التوصل إلى تسوية بشأن تعديل صلاحيات المحكمة العليا وقضاتها.



الإتهامات تتبادل بين حكومة نتنياهو والمعارضة حول تأجيج الأوضاع في الكيان إذن.. نتنياهو إتهم حزب المعسكر الرسمي المعارض برئاسة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس بأنه يقود البلاد إلى حرب أهلية فيما ترى المعارضة بأن نتنياهو يسعى لتقليص دور القضاء من أجل منح الحكومة صلاحيات مطلقة، ويحصنها من أي رقابة قضائية على قراراتها.



هذا ومن المتوقع أن تصل الاحتجاجات إلى ذروتها الأسبوع المقبل، حيث ستجتمع الهيئة العامة للكنيست للتصويت على الخطة حتى تصبح نافذة، علما بأن لجنة القانون والدستور في الكنيست وافقت عليها بالأغلبية.