مقاصد استمرار انتهاك المقدسات الإسلامية في السويد

العالم – مع الحدث

وقد كرر نفس الشخص العراقي الأصل جريمته بحماية الشرطة السويدية ما أثار غضبا اسلاميا عارما ولا سيما في العراق حيث نظمت تظاهرات احتجاج عارمة سبقتها قرارات حكومية بطرد السفيرة السويدية من بغداد وسحب القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم.

فلماذا تستمر السلطات السويدية في الاستهانة بالمقدسات الاسلامية؟ لماذا تجاوزت غضب المسلمين في العالم وسمحت مجددا بانتهاك المقدس؟ كيف تبرر السلطات السويدية جريمة الكراهية هذه بحرية التعبير؟ وما الخيارات المتاحة لردع الانتهاك المتواصل للإسلام في الغرب؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى إعادة السويد اسائتها للقرآن الكريم وسبل التصدي لهذه الظاهرة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..