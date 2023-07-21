الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣
٠٨:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مقاصد استمرار انتهاك المقدسات الإسلامية في السويد

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

مرة أخرى وخلال شهر واحد سمحت السلطات السويدية بانتهاك المصحف الشريف أمام سفارة بغداد في ستوكهولم.

العالم – مع الحدث

وقد كرر نفس الشخص العراقي الأصل جريمته بحماية الشرطة السويدية ما أثار غضبا اسلاميا عارما ولا سيما في العراق حيث نظمت تظاهرات احتجاج عارمة سبقتها قرارات حكومية بطرد السفيرة السويدية من بغداد وسحب القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم.

فلماذا تستمر السلطات السويدية في الاستهانة بالمقدسات الاسلامية؟ لماذا تجاوزت غضب المسلمين في العالم وسمحت مجددا بانتهاك المقدس؟ كيف تبرر السلطات السويدية جريمة الكراهية هذه بحرية التعبير؟ وما الخيارات المتاحة لردع الانتهاك المتواصل للإسلام في الغرب؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى إعادة السويد اسائتها للقرآن الكريم وسبل التصدي لهذه الظاهرة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

الاردن: سماح السويد بجريمة تمزيق القرآن الكريم يؤجج الكراهية

السيد نصر الله يوجه الدعوة لنصرة القرآن الكريم

الاطار التنسيقي العراقی يطالب منظمة التعاون الإسلامي باتخاذ موقف حازم ضد السويد

شاهد.. مراسل العالم يكشف تفاصيل اقتحام السفارة السويدية ببغداد وحرقها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

على خلفية رفض الخدمة العسكرية.. ضابط رفيع بجيش الاحتلال: لو كنت مكان 'رئيس الأركان' لقدمت استقالتي

الشيخ البغدادي: 'إسرائيل' تعيش أسوأ أيامها وتوازن الردع معها لامثيل له بالتاريخ

قبيسي: من يصر على فرض المشكلات ينفذ أجندة خارجية

4 سيناريوهات رئاسية ما بعد إجتماع الدوحة

فياض: لا إمكانية للخروج من الاستعصاء إلى المعالجة دون حوار محصور بالرئاسة

شاهد.. احياء 'اليوم العالمي للطفل الرضيع' في طهران