الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣
٠٨:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

المفتي عبدالله: وليكن يوم الجمعة يوما لنصرة القرآن الكريم

المفتي عبدالله: وليكن يوم الجمعة يوما لنصرة القرآن الكريم
الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

دعا المفتي حسن عبدالله في مجلس عاشورائي في بلدة صرفند الجنوبية المشاركين في المجالس الى ان يشكلوا درعا لكتاب الله وان يكون يوم الجمعة يوما لنصرة القرآن الكريم.

العالم_لبنان

واكد ان هناك من يريد استمرار الفتنة بين المسلمين والمسيحيين. نحن ندعو الى الوحدة الاسلامية كما وجه المرجع السيد علي السيستاني ان التعدي على القرآن لا يشكل انتهاكا للمسلمين بل انتهاك لكل القيم الانسانية. فالعالم كان مطالبا بموقف يدين ذلك العمل الشنيع لا ان يضعه في خانة الحريات، الحريات التي تمنع انتقاد المثليين، فاليوم يتمتع الشاذين جنسيا بحصانة اكثر من المسلمين الذين يريدون الحفاظ على مقدساتهم.

وحول التطبيع مع العدو الصهيوني قال لو تحولت الدنيا سنبقى متمسكين بقول الامام الصدر ان "اسرائيل" شر مطلق والتعامل معها حرام، بل نتمسك بالمقاومة والوطنية ولا نخضع لتهويل التطبيع.

روابط ذات صلة

أكاديمي: الأوربيون يخشون الإسلام فينعتونه بالإرهاب

طهران وبغداد تؤكدان ضرورة عقد اجتماع لمنظمة التعاون الاسلامي للبحث في قضية الاساءة للقرآن

الاردن: سماح السويد بجريمة تمزيق القرآن الكريم يؤجج الكراهية

إیران تستدعي سفير السويد ومظاهرات منددة بالاساءة للقرآن الكريم الجمعة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقاصد استمرار انتهاك المقدسات الإسلامية في السويد

الدفاع التايوانية ترصد 26 طائرة و7 سفن صينية تحلق حول الجزيرة

عشرات السيارات تتطاير لحظة انفجار تحت الأرض في جوهانسبرغ

لماذا تستمر السويد في الاستهانة بالمقدسات الاسلامية؟

الخارجية اللبنانية تدين حرق القرآن في السويد

المفتي عبدالله: وليكن يوم الجمعة يوما لنصرة القرآن الكريم