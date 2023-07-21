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فياض: لا إمكانية للخروج من الاستعصاء إلى المعالجة دون حوار محصور بالرئاسة

فياض: لا إمكانية للخروج من الاستعصاء إلى المعالجة دون حوار محصور بالرئاسة
الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعرب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب علي فياض، عن أسفه لـ"اتهام البعض في لبنان، "حزب الله" وحلفائه بالسّعي لعرقة الاستحقاق الرّئاسي، وهذا ما يضعنا في حيره، لأنّه في المرحلة الأولى لم نرشّح اسم رئيس، فاعتبروا أنّ عدم التّرشيح هو إعاقة للاستحقاق

العالم - لبنان

واضاف النائب علي فياض، وعندما سمّينا اسمًا، اعتبروا أنّ التّسمية هي استباق وتعقيد للأمور"، مشيرا إلى "أنّنا دعونا للحوار منذ اللّحظة الأولى قبل أن نسمّي مرشّحًا، ومن ثمّ أكّدنا أهميّة الحوار عندما أعلنّا اسم المرشّح، وعندما استعصي الأمر وتعقّدت ظروف الاستحقاق الرّئاسي وبدا أنّ المسألة مستعصية، وأنّه ليس هناك من إمكانيّة للنّفاذ إلى حلّ إلاّ عبر الحوار؛ عُدنا مجدّدًا وأكّدنا أهميّة الحوار".

ولفت فيّاض إلى أنّ "البعض قال خلال الأيّام الماضية، إنّ الثّنائي الوطني يطرح موضوع الحوار لأنّه يريد أن يعقّد إجراء الاستحقاق الرئاسي، ولكن نحن نقول إنّه عندما نتحدّث عن حوار، فإننا نقصد حصرًا الحوار حول الاستحقاق الرّئاسي، وبما يذلّل التّعقيدات الّتي تحول دون أن نتمّم هذا الاستحقاق الرّئاسي".

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