الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣
١١:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

تدابير أمنية للجيش اللبناني حول السفارة السويدية في بيروت

تدابير أمنية للجيش اللبناني حول السفارة السويدية في بيروت
الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

انتشرت قوة من الجيش اللبناني اليوم الجمعة  عند مداخل السفارة السويدية في بيروت وتم تشديد الاجراءات في محيط منزل السفيرة السويدية.

العالم_لبنان

هذه التدابير اتخذت بعد أن دعا الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى تجمعات شعبية بعد الصلاة الجمعة في المساجد تطالب الحكومات باغلاق السفارات السويدية في الدول العربية و سحب سفرائها من السويد.

وكانت الخارجية اللبنانية قد أدانت في وقت سابق اليوم الجمعة حرق القرآن الكريم في السويد وطالبت السلطات وضع حد لكل ما من شأنه تعميق مشاعر الكراهية والاسلاموفوبيا.

وصدر عن وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة البيان الآتي: تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن استهجان اللبنانيين، لما يرمز اليه لبنان من نموذج للعيش المشترك بين الاديان والحضارات، وادانتهم السماح مرة أخرى الإساءة إلى القرآن الكريم في استوكهولم، مما يشكل انتهاكا مستمرا لمشاعر المسلمين وكرامتهم.

ودعت الوزارة السلطات السويدية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لكل ما من شأنه تعميق مشاعر الكراهية والاسلاموفوبيا، والعنصرية بكل أشكالها، والتحريض على العنف، والاساءة للأديان.

روابط ذات صلة

الخارجية اللبنانية تدين حرق القرآن في السويد

السويد تسحب الحماية عن حارق نسخة المصحف الشريف

لماذا تستمر السويد في الاستهانة بالمقدسات الاسلامية؟

أكاديمي: الأوربيون يخشون الإسلام فينعتونه بالإرهاب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تدابير أمنية للجيش اللبناني حول السفارة السويدية في بيروت

وزير الدفاع الإيطالي يعترف: الجزء الأكبر من الحبوب الأوكرانية لم يشحن إلى إفريقيا

الشيخ الخطيب: الإساءة للمسلمين والتوهين لمقدّساتهم بقصد تشويه صورة الإسلام

شاهد.. غضب لبناني تنديدا بالإساءة للقرآن الكريم

بالفيديو.. أبناء طهران غاضبون: القرآن الكريم كتاب البشرية جمعاء

ایران.. مسيرات إحتجاجية للتنديد بالإساءة للقرآن الكريم