تدابير أمنية للجيش اللبناني حول السفارة السويدية في بيروت

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هذه التدابير اتخذت بعد أن دعا الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى تجمعات شعبية بعد الصلاة الجمعة في المساجد تطالب الحكومات باغلاق السفارات السويدية في الدول العربية و سحب سفرائها من السويد.

وكانت الخارجية اللبنانية قد أدانت في وقت سابق اليوم الجمعة حرق القرآن الكريم في السويد وطالبت السلطات وضع حد لكل ما من شأنه تعميق مشاعر الكراهية والاسلاموفوبيا.

وصدر عن وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة البيان الآتي: تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن استهجان اللبنانيين، لما يرمز اليه لبنان من نموذج للعيش المشترك بين الاديان والحضارات، وادانتهم السماح مرة أخرى الإساءة إلى القرآن الكريم في استوكهولم، مما يشكل انتهاكا مستمرا لمشاعر المسلمين وكرامتهم.

ودعت الوزارة السلطات السويدية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لكل ما من شأنه تعميق مشاعر الكراهية والاسلاموفوبيا، والعنصرية بكل أشكالها، والتحريض على العنف، والاساءة للأديان.