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الخارجية المصرية تصدر بيانا بعد تمزيق القرآن في السويد

الخارجية المصرية تصدر بيانا بعد تمزيق القرآن في السويد
الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن خارجيتها ترخيص السلطات السويدية تكرار التعدي على القرآن الكريم وتمزيقه في استوكهولم.

العالم- مصر

وأعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث إزدراء الأديان وتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا وتعالي خطاب الكراهية في العديد من الدول، بما ينذر بتداعيات بالغة ومؤثرة على أمن واستقرار المجتمعات والتمتع بحقوق الإنسان.

وأكدت مصر على ضرورة أن تضطلع الدول بمسؤولياتها في التصدي لهذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها، وأهمية احترام الدول لالتزاماتها الدولية لتعزيز التعايش السلمي والتناغم الاجتماعي ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر.

وأوضحت أن هذا الأمر هو تحد سافر يتجاوز حدود حرية التعبير ويستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وينتهك مقدساتهم.

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