قتيل وجرحى في هجوم بالسلاح الأبيض في سيئول

العالم- أسياوالباسفيك

وقالت الشرطة إن الهجوم وقع بالقرب من محطة قطار أنفاق سيليم في جنوب غربي سيول، مشيرة إلى أنها اعتقلت المشتبه به في موقع الحادثة.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الجمعة إن "الرجل كان يحمل سلاحا بالقرب من المخرج 4 لمحطة قطار".

وأشارت الوكالة إلى أن الجاني يبلغ من العمر 30 عاما، وأوضحت أن الشرطة تحقق إذا كانت هناك علاقة بين الجاني والضحايا.

وذكرت قناة "واي تي إن" ( YTN) الكورية الجنوبية أن "الرجل صرخ قائلا إنه لا يريد أن يعيش بعد الآن لأن الشرطة ألقت القبض عليه".