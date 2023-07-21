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خطيب جمعة طهران: على الشعوب المسلمة ان تجعل السويد تندم على تدنيس القرآن

خطيب جمعة طهران: على الشعوب المسلمة ان تجعل السويد تندم على تدنيس القرآن
الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

حث خطيب جمعة طهران المؤقت آية الله سيد احمد خاتمي، الشعوب المسلمة في العالم على اتخاذ اجراءات فعالة بحيث تجعل السويد تندم على موافقتها بتدنيس وحرق القرآن الكريم.

العالم- ايران

وأشار آية الله خاتمي في خطبة صلاة الجمعة إلى تدنيس القرآن الكريم في السويد، وقال : حدث هذا بدعم من الحكومة والشرطة ، ولو ارتكب معتوه هذا الفعل الشنيع لما كما نحمل الحكومة مسؤولية ذلك، لكن الشرطة السويدية أيدت هذا العمل، لسنا قلقين لأن هذه الأفعال الحمقاء لا تنقص من مكانة الدين، لكن الحكومة السويدية أيدت، ويجب على الشعوب المسلمة ان تجعل حكومة هذا البلد تشعر بالندم.

وقال آية الله خاتمي: أتوجه بالشكر للحكومة لاستدعائها سفير السويد، واعبر عن تقديري الخاص للعراق شعبا وحكومة، لأنهم وقفوا بإخلاص في وجه هذا الانحراف، مؤكدا أن الاساءة الى المقدسات الاسلامية له ثمن باهظ.

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خطيب جمعة طهران: على الشعوب المسلمة ان تجعل السويد تندم على تدنيس القرآن

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