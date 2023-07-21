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وقفه احتجاجيه في بلدتي نبل والزهراء شمالي سوريا تنديدا على حرق القران بالسويد

وقفه احتجاجيه في بلدتي نبل والزهراء شمالي سوريا تنديدا على حرق القران بالسويد
الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

شهدت العديد من المدن السورية، صباح اليوم الجمعة، وقفات احتجاجية تنديدًا بحرق المصحف الشريف في ستوكهولم بيد مواطن سويدي من أصل عراقي.

العالم _سوریا

وفي وقفة احتجاجية ببلدتي نبل والزهراء شمالي سوريا اليوم، انتقد المشاركون حرق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم والتصرفات في بث السموم والكراهية والاعتداء على الإسلام.

كما شهدت بلدتي نبل والزهراء شمال سوريا خروج العشرات في عدة احتجاجات واسعة على حرق نسخة من المصحف الشريف في مسيرات منددة بالإساءة للقرآن مطالبين باحترام المقدسات الدينية.

وانطلقت أيضًا وقفات احتجاجية في إدلب ومدينة إعزاز بريف حلب شمالي سوريا، منددة بتصرّف سلوان، وقاموا بحرق علم السويد.

وأثارت الواقعة إدانات عربية وإسلامية ودولية، ودعوات إلى وقف مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة إلى الأديان.

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