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العلامة فضل الله يدعو لموقف إسلامي موحد وحاسم لمواجهة إهانة القرآن

العلامة فضل الله يدعو لموقف إسلامي موحد وحاسم لمواجهة إهانة القرآن
الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

دعا العلامة السيد علي فضل الله، في خطبة الجمعة الى موقف إسلامي موحد وحاسم لمواجهة الإهانة للقرآن.

العالم _ لبنان

وراى فضل الله انه من المؤسف فعلاً أن هناك من يتعمد إلى الإساءة للقرآن ومحاولة الحط من شأنه، وهو الذي منح قداسة لكرامة الإنسان وحريته، والذي يتميز في دعوته للتواصل بين الشعوب والأديان والثقافات وإلى إشاعة الرحمة والعفو الإحسان حتى إلى المسيئين، وعلى اعتماد الحوار لمعالجة الاختلافات والمشكلات باعتماد الحجة والدليل والكلمة الأحسن، والهادف إلى بسط السلام على الأرض على قاعدة العدل والبر بالآخرين، والرافض لاستخدام العنف إلا لرد العدوان، والحريص على عدم المس بمقدسات الآخرين... والذي يكاد لا يماثله كتاب أو دعوة أو فكر في الارتقاء بالقيم الإنسانية والأخلاقية كما ارتقى هو بها.

اضاف : في الوقت الذي نرى في هذا الفعل المستنكر إساءة لمشاعر مواطنيهم من المسلمين وللعالم الإسلامي بإجمعه، وتعزيزاً للاتجاهات العنصرية وتعكيراً لمناخ السلام بين الشعوب وتعطيلاً للتواصل والحوار، نقف مع الأصوات التي تدعو إلى موقف إسلامي موحد وحاسم لمواجهة هذه الإهانة ومنع تكرارها مجدداً في هذا البلد أو غيره، في الوقت الذي نطالب به الأمم المتحدة اتخاذ قرار يجرم الدول والجهات والأفراد الذين يسيئون لكرامة الأديان ومقدساتها.

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