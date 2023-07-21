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احتجاجا على تدنيس القرآن مجددا في ستوكهولم..

السعودية تستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية لديها

السعودية تستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية لديها
الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، عن استدعاء القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة وتسليمه مذكرة احتجاج، على خلفية تدنيس القرآن الكريم مجددا في ستوكهولم.

العالم- السعودية

وقالت الخارحية السعودية في بيان لها: "إلحاقا للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 2 محرم 1445 هجري، الموافق 20 يوليو 2023، بشأن التصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخول لهم حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، قامت وزارة الخارجية اليوم باستدعاء القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة وتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة للسلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة، التي تخالف التعاليم الدينية كافة والقوانين والأعراف الدولية، مؤكدة رفض المملكة القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان".

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احتجاجا على تدنيس القرآن مجددا في ستوكهولم.. السعودية تستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية لديها

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