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موقف أردني تجاه السويد بشأن حادثة حرق القرآن

موقف أردني تجاه السويد بشأن حادثة حرق القرآن
الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الجمعة، استدعاء القائم بالأعمال في السفارة السويدية في عمّان لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة لحكومة بلاده.

العالم _ الأردن

وذكر بيان للوزارة، أنها "استدعت يوم أمس، القائم بالأعمال في السفارة السويدية في عمّان، لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة لحكومة بلاده، إثر السماح لمتطرف بالاعتداء مجدداً على المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم، وتحت حماية من الشرطة".

وأكدت الوزارة "إدانتها تدنيس نسخة من المصحف الشريف، تعبيراً عن ثقافة الكراهية، واستفزازاً فجاً لمشاعر حوالي ملياري مسلم، لا يمكن تبريره في سياق حرية التعبير مطلقاً".

وشددت الوزارة، وفق البيان، على "ضرورة اتخاذ الحكومة السويدية الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الأفعال التي تمثل خرقاً للقيم الإنسانية المشتركة، وتجسيداً خطيراً لثقافة الكراهية والعنصرية المحرضة على العنف، ومظهراً من مظاهر الإسلاموفوبيا يدينه الأردن بالمطلق".

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