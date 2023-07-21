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تظاهرات في الكوفة تنديدا بحرق القرآن

تظاهرات في الكوفة تنديدا بحرق القرآن
الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

تظاهر المئات من أنصار التيار الصدري، اليوم الجمعة، في مدينة الكوفة بمحافظة النجف الاشرف العراقية؛ تنديداً بـ"حرق القرآن".

العالم _العراق

وقالت مصادر إعلامیة أن المئات من أنصار التيار الصدري تظاهروا في مدينة الكوفة بمحافظة النجف الاشرف؛ تنديداً بحرق نسخة من القرآن الكريم ورافعين "القرآن الكريم".

وكان المهاجر العراقي في السويد، سلوان موميكا، قد أحرق المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم الشهر الماضي، قبل أن يقوم أمس الخميس بدهس نسخة من المصحف أمام سفارة بغداد وتدنيس علم العراق.

وفي وقت لاحق الخميس، قرر العراق طرد السفيرة السويدية من أراضيه وسحب القائم بالأعمال العراقي من السويد، وفق بيان رسمي، على خلفية قضية حرق القرآن.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت السلطات العراقية تعليق ترخيص عمل شركة إريكسون السويدية للاتصالات على الأراضي العراقية على خلفية القضية نفسها، كما ورد في بيان صادر عن هيئة الاعلام والاتصالات الحكومية.

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تظاهرات في الكوفة تنديدا بحرق القرآن

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