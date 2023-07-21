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لبنان.. قراءة في الاجتماع الخماسي ومسير المبادرة الفرنسية

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

رفع لسقف المواقف في اجتماع الدوحة الخماسي تراجع في الإندفاعة الفرنسية وتثبيت للدور السعودي وايحاء أميركي بإطالة أمد الأزمة ويبدو أن الفرنسي أمام اعادة صياغة استراتيجيته في التعاطي مع الوضع اللبناني.

إستوديو- بيروت

في الداخل تبعثر في المواقف وغياب لطرح الحلول ورفض مبادرات في لحظة للبنانية تهدد بتوسع دائرة الفراغ في المؤسسات المالية والأمنية إضافة الى المؤسسات الدستورية.

وقال الباحث السياسي رضوان عقيل إن الجانب الفرنسي في الاجتماع الخماسي في الدوحة فشل في اقناع الدول المعنية والمتواجدين في الاجتماع للجلوس على طاولة الحوار من أجل حل الأزمة اللبنانية.

وأضاف، أن الأزمة اللبنانية تكمن في الداخل حيث ترفض القوى الرئيسية الجلوس على طاولة الحوار رغم الجهود التي بذلها ثاني حركة أمل وحزب الله لتذليل العقبات أمام حل هذه الأزمة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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