لبنان.. قراءة في الاجتماع الخماسي ومسير المبادرة الفرنسية

إستوديو- بيروت



في الداخل تبعثر في المواقف وغياب لطرح الحلول ورفض مبادرات في لحظة للبنانية تهدد بتوسع دائرة الفراغ في المؤسسات المالية والأمنية إضافة الى المؤسسات الدستورية.

وقال الباحث السياسي رضوان عقيل إن الجانب الفرنسي في الاجتماع الخماسي في الدوحة فشل في اقناع الدول المعنية والمتواجدين في الاجتماع للجلوس على طاولة الحوار من أجل حل الأزمة اللبنانية.

وأضاف، أن الأزمة اللبنانية تكمن في الداخل حيث ترفض القوى الرئيسية الجلوس على طاولة الحوار رغم الجهود التي بذلها ثاني حركة أمل وحزب الله لتذليل العقبات أمام حل هذه الأزمة.

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