طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم العاصمة الروسية موسكو

العالم - خاص بالعالم

وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنها اعترضت طائرتين مسيرتين انطلقتا من أوكرانيا واستهدفتا موسكو. الهجوم استهدف مبنيين غير سكنيين.

كما أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين الذي اشار إلى أنه لم تسجل أي أضرار بشرية في الهجوم الأوكراني، مضيفا أنه تم حظر حركة المرور في منطقتي سقوط المسيرتين.

الخارجية الروسية وصفت الهجوم بالإرهابي، حيث اكدت المتحدثة بإسم الخارجية ماريا واخاروفا أن محاولة كييف شن هجمات بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية عمل إرهابي دولي.

الهجوم الأوكراني وإن لم يرق إلى مستوى تدميري، إلا أنه يفتح صفحة جديدة في المواجهة، خاصة وأنه تزامن مع هجوم بأكثر من عشر طائرات مسيرة على القرم الروسية، حيث قالت مصادر إن مستودعا للذخائر تضرر نتيجة سقوط إحدى المسيرات شمالي القرم

هذه الهجمات وما سبقها من استهداف لجسر القرم للمرة الثانية، قد يكون محاولة من قبل كييف ومن خلفها الولايات المتحدة والغرب لتحقيق انجاز ما، خاصة بعد عجز الهجوم الاوكراني المضاد في تحقيق كل اهدافه، بالرغم من تصريحات وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن الاخيرة حول استعادة كييف خمسين بالمئة من المناطق التي سيطرت عليها القوات الروسية منذ بداية الحرب.

وهذا ما دفع بحسب المتابعين إلى وضع العاصمة الروسية على قائمة الاهداف، حتى وإن ادى ذلك الى رد فعل روسي تصعيدي في المقابل.

وعليه لا يستبعد المتابعون أن تخرج روسيا من جعبتها أسلحة جديدة، تدخل مجال الخدمة في الميدان، فيما تشير التقارير إلى إمكانية وضع موسكو أهدافا جديدة على لائحة عمليتها العسكرية، وقد تكون كييف بما تضمه من مواقع سياسية وغير سياسية ضمن هذه اللائحة.

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