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المعارضة الاسرائيلية: لن نستسلم لقرار المتطرفين بحكومة نتنياهو

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

تتعمق ازمة الكيان الاسرائيلي وتتعقد ،على خلفية اقرار الكنيست قانون التعديلات القضائية التي تحد من صلاحيات القضاء في مراقبة القرارات الحكومية.. وتشمل التغييرات إعطاء الحكومة دورا أكبر في تعيين القضاة، والحد من سلطة المستشارين القانونيين الملحقين بالوزارات.

العالم - خاص بالعالم

وقد شهدت الجلسة نقاشات حادة بين اعضاء الكنيست قبل ان تنتهي باقرار قانون التعديلات..في قرار سيخلط الاوراق مجددا ويدخل الكيان المهتز بأزماته في مرحلة متقدمة من العنف والفوضى.

الجدل الذي يشهده الكيان الاسرائيلي في الفترة الاخيرة تجدد وتصاعد وتحول الى عنف متبادل بين معارضين تجمهروا خارج الكنيست والشرطة، رددوا فيه شعارات ترفض تسليم الحكم والقرار للمتطرفين اليمنيين في حكومة نتنياهو.

بينما ردت الشرطة باعتقال العشرات في صورة مرشحة للتصاعد،بعد موقف لزعيم المعارضة يائير لابيد نقلته صحيفة معاريف ان المعارضة لن تستسلم ولن يقرر المتطرفون شكل الدولة متوعدا بالاستئناف امام المحكمة العليا لابيد رأى انه لا يوجد رئيس وزراء في الكيان وان نتنياهو دمية في يد المتطرفين.

تداعيات اقرار الكنيست قانون التعديلات ،كانت له اصداء واسعة على الداخل في الكيان الاسرائيلي:فقد اعلنت وسائل اعلام عبرية ان عشرات ضباط الاحتياط والطيارين اعلنوا التوقف عن الخدمة بعد إقرار التعديلات.

بينما دعا الاتحاد العام للنقابات العمالية 'الهستدروت' لعقد اجتماع لبحث إمكانية الدعوة لإضراب عام في الكيان..تلك التطورات ادت الى تراجع بورصة تل أبيب وانخفاض الشيقل امام الدولار .

وعلى الارض كانت الصورة تلخص الوضع المأزوم في الكيان الاسرائيلي المؤقت ،حيث عمدت الشرطة لفك اعتصامات اسرائيليين رافضين للتعديلات القضائية امام الكنيست، تخللها اعمال عنف لجأت الشرطة خلالها لتفريقهم بخراطيم المياه.

بينما احتشد عشرات الالاف في مناطق مختلفة من الاراضي المحتلة وسط توقعات بزخم اكبر للحركة الاحتجاجية..وبينما يصف وزراء في حكومة نتنياهو المتطرفة ما حدث بالخطوة التاريخية،كوزير القضاء ياريف ريفلين، فإن اطرافا اخرى تحذر من انحدار الاوضاع وتفكك المؤسسات في الكيان الاسرائيلي.

في وقت حذرت فيه المعارضة الصهيونية من أن التصويت على القانون المذكور سيرفع الشرعية عن الحكومة، محملة مسؤولية الفوضى التي ستنتشر في الكيان للائتلاف الحكومي، والتداعيات على وحدة جيش الاحتلال الإسرائيلي وذلك بعد تهديد عشرات آلاف جنود الاحتياط بالاستنكاف عن الخدمة حال إقرار القانون.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. المعارضة الاسرائيلية: لن نستسلم لقرار المتطرفين بحكومة نتنياهو

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