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المحتجون في صنعاء يدعون العالم الاسلامي لعقد قمة طارئة نصرة للقرآن الكريم

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

"الإنتصار للقرآن الكريم والاستنكار للإساءة إليه"، هو شعار هذه التظاهرة الغاضبة في صنعاء التي خرجت تنديداً بالجرائم المتكررة لإحراق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك.

العالم - خاص بالعالم

إذ تعالت صيحات هذه الحشود رفضاً للإساءات إلى الإسلام ومقدساته، مؤكدين أنها أصبحت عملا ممنهجًا يقف وراءه اللوبي اليهودي وتنصاع له الحكومات الغربية.

شعارات وبيانات المحتجين في صنعاء لم تكتفي برسائل الرفض والتنديد لجريمة تدنيس المصحف، بل دعت الأنظمة العربية والإسلامية لعقد قمة طارئة وإصدار قوانين عاجلة تنتصر للقرآن، والإسراع في خطوات المقاطعة التامة لدولتي السويد والدنمارك، كما حيا المتظاهرون مواقف بعض الحكومات تجاه هاتين الدولتين.

المواقف الشعبية المنددة باستهداف الغرب للمقدسات الإسلامية جاءت امتداداً للموقف الرسمي والحكومي في صنعاء الذي أدان سماح السلطتين السويدية والدنماركية بإحراق نسخ من المصحف الشريف، وحملهما مسؤولية ما اعتبرها حرباً علنية ضد الإسلام واستفزازاً للمسلمين يتنافى مع مزاعم حرية الرأي والتعبير التي تروجها الدول الغربية.

الجهات الرسمية هنا أيضاً بدأت بإجراءات عملية لمقاطعة المنتجات السويدية والدنماركية، فيما دعت وزارة الخارجية كل الشعوب العربية والإسلامية إلى اتخاذ خطوات ملموسة وفاعلة لمقاطعة هذه الدول اقتصادياً ودبلوماسياً وسياسياً.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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