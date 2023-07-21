فلسطين: وقفة بطوباس تطالب السلطة بالإفراج الفوري عن الشيخ أبو عرة

العالم _ فلسطين

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها لجنة أهالي المعتقين السياسيين بعد صلاة الجمعة، أمام منزل الشيخ أبو عرة في طوباس رفضاً لاعتقاله لدى أجهزة أمن السلطة.

وحمل المشاركون في الوقفة أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة عن حياة الشيخ ووضعه الصحي، مطالب المؤسسات الحقوقية والقانونية بالتدخل بشكل فوري وفعال من أجل الضغط على السلطة لإطلاق سراح الشيخ.

ورفع المشاركون لافتات تندد بالاعتقال السياسي، ورددوا هتافات منادية بوقف التغول على الحريات العامة وإنهاء القمع الأمني الذي تمارسه السلطة بحق المواطنين.

وألقى عدنان أبو عرة شقيق الشيخ مصطفى كلمة أمام الجموع قال فيها: “إن الشيخ مصطفى مضى من عمره 64 عاماً، ويعاني من عدة أمراض، وأجريت له عملية قلبٍ مفتوح”.

وأشار إلى أن شقيقه مصاب بمرض في الكبد ومرض في الرئتين ويعاني من النقرص وآلام في الغضاريف.

وأضاف أبو عرة “لا يعقل لمثل الشيخ مصطفى بهذا العمر أن يكون معتقلاً وللأسف الشديد لدى أجهزتنا الأمنية الفلسطينية”.

ووجه كلمة للقيادة السياسية أكد فيها: “أن الدم الفلسطيني حرام، والاعتقال السياسي حرام. وإن الرصاص الإسرائيلي لا يفرق بين فلسطيني وفلسطيني بناء على انتمائه السياسي”.

وحمّل أبو عرة قيادة السلطة المسؤولية الكاملة عن حياة شقيقه مطالباً بإطلاق سراحه وجميع المعتقلين السياسيين بأسرع وقت.

من جهته قال الناشط تامر سباعنة إن للشيخ مصطفى أبو عرة قيمة معنوية عالية لما يمثله من داعية إسلامي تربى على يديه الكثير من أبناء هذا الجيل سواء في المساجد أو في مراكز التحفيظ القرآن أو في السجون.

وأضاف أن أبو عرة رجل إصلاح تعرفه محافظة جنين جيداً كما تعرفه فلسطين، وهو مبعد إلى مرج الزهور وأسير محرر أمضى ما يقارب عشر سنوات في سجون الاحتلال، ورئيس بلدية سابق.

وتابع سباعنة ” نحن أقدم شعب لا زال محتل على وجه الأرض وتعرض أكثر أبنائه فمن المخجل والموجع والمؤلم أن يتكرر الاعتقال لدى سجون السلطة الفلسطينية”، مطالباً بالإفراج الفوري عن الشيخ مصطفى وكافة المعتقلين السياسيين.

هذا ونُقل القيادي في حركة حماس الشيخ مصطفى أبو عرة إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي عقب اعتقاله من قبل أجهزة السلطة يوم الخميس.

وقالت مصادر عائلية إن وقائي السلطة في طوباس اعتقل أبو عرة بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس الخميس.

فيما ذكرت مرج الزهور أبو عرة أن اعتقال والدها من وقائي طوباس فاقم وضعه الصحي الذي لا يحتمل أبدًا أنه يكون بهذا مكان.

وبينت أنه مريض قلب ونتيجة أدوية القلب تضاعف عنده مرض الكلى وتضخم بالطحال وارتفاع مستوى الانزيمات في الصفائح الدموية.

وأشارت مرج الزهور إلى أنه يعاني من حساسية بجسمه من سجون الاحتلال ولا يعرف أن به فطريات أم حساسية في القدمين.