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اقرا تفاصيل اغتيال مسؤول أممي أردني في اليمن برصاص مسلحين

اقرا تفاصيل اغتيال مسؤول أممي أردني في اليمن برصاص مسلحين
الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر طبية يمنية في تعز، اليوم الجمعة، باغتيال مسؤول في برنامج الغذاء العالمي جنوب تعز برصاص مسلحين على متن دراجة نارية ظهر اليوم.

العالم _ الأردن

وقال شهود عيان إن مسلحين على متن دراجة نارية أطلقا وابلا من الرصاص على رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي في مدينة التربة أردته قتيلا فور خروجه من أحد مطاعم المدينة.

وصل قبل أيام ليتسلم مهامه

فيما أكدت المصادر أن عملية الاغتيال تمت على مقربة من إدارة أمن الشمايتين في المدينة، نقل على إثرها حميد إلى مستشفى خليفة في التربة.

وكان مؤيد حميدي وهو أردني الجنسية قد وصل المدينة قبل أيام، للبدء بممارسة مهامه كرئيس للبرنامج في المدينة.

حملة أمنية لضبط الجناة

من جهته، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بملاحقة العناصر المتورطة باغتيال الموظف الأممي وجرح آخرين في مدينة التربة.

واتصل بمحافظ محافظة تعز الذي أطلعه على المعلومات الأولية التي تشير إلى تحديد هوية منفذي الاعتداء والإجراءات المتخذة لملاحقة الجناة.

يشار إلى أن هذا هو ثاني مسؤول دولي يتم اغتياله في تعز منذ أبريل 2018، حين قتل موظف لبناني يعمل في الصليب الأحمر بنيران مسلحين مجهولين في منطقة الضباب عند المدخل الجنوبي الغربي لمدينة تعز.

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اقرا تفاصيل اغتيال مسؤول أممي أردني في اليمن برصاص مسلحين

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