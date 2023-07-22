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ألمانيا تسجل قفزة كبرى في حالات الدخول غير القانوني

ألمانيا تسجل قفزة كبرى في حالات الدخول غير القانوني
السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

سجلت الشرطة الاتحادية في ألمانيا قفزة كبيرة في حالات الدخول غير القانونية على حدود البلاد في النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت بـ64 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

العالم - أوروبا

وحسب روسيا اليوم أعلنت الشرطة الاتحادية يوم أمس الجمعة، أن الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2023 شهدت 45 ألفا و338 حالة دخول غير مرخص عبر الحدود، مقارنة بـ29 ألفا و174 حالة في النصف الأول من عام 2022.

ويتمثل الدخول غير المرخص في حالات الأشخاص الذين يتسللون دون تأشيرات ضرورية أو تصاريح إقامة أو أوراق هوية تتيح لهم دخول ألمانيا بشكل قانوني.

وفي معظم الحالات، يكون هؤلاء المتسللون من اللاجئين أو المهاجرين الذين يسعون إلى الحماية بعد دخول ألمانيا، فيما لا تكشف البيانات عن تفاصيل الحدود الذين يأتون منها وأعدادهم.

وجرى مؤخرا تسجيل عدد متنام من حالات الوصول عبر بولندا إلى ولايتي براندبيرغ وساكسونيا في شرق البلاد.

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