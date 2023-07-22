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الغرب يحاول وضع حاجز نفسي بين الإسلام ومواطنيه + فيديو

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

بيروت (العالم) 2023.07.22 – أكد الأكاديمي والباحث السياسي د.محمد مرتضى أن من أهم الدوافع لمحاولات تشويه الإسلام هو وضع حاجز نفسي بين هذا الدين الذي ينتشر بقوة في العالم وبين من يتلقاه من غير المسلمين.

العالم خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" لفت محمد مرتضى إلى أنه وخلال السنتين الأخيرتين كان هناك حراك في السويد من قبل السلطات في مضايقات يسمح لها على مجموعة كبيرة من المسلمين، حيث بعض الجماعات أو الأفراد التي يطالها اتهامات باطلة تستهدف خصوصا المسلمين تحديدا.

وأضاف أن: هناك أزمة حقيقية نجدها فيما يرتبط بموضوع التوزيع الديني في أوروبا بسبب الهجرة، حيث أن دراسات تقول في فرنسا إنه ربما وبحد أقصى بعد 15 سنة سوف يصبح المسلمون الأكثرية في فرنسا ويكون الإسلام الدين الأول في فرنسا من حيث الأشخاص الفرنسيين الذين يدخلون إلى دين الإسلام.

وأوضح أن هذا كان سببا أساسيا في محاولة تشويه الإسلام ووصمة دائما بالعنف الذي صدر من الغرب على الحركات التكفيرية والتي كانت مدعومة من الغرب لتشويه صورة الإسلام.

ولفت إلى أن أكثر من هدف ودافع يقف خلف محاولات تشويه الإسلام، أهمها وضع نوع من الحاجز النفسي بين هذا الدين الذي ينتشر بقوة في العالم وبين من يمكن أن يتلقاه من غير المسلمين.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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