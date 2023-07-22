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الأنظمة السياسية في الغرب تحاول هدم القيم الإنسانية + فيديو

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

بغداد (العالم) 2023.07.22 - أكد الباحث الإسلامي الشيخ عقيل الكاظمي أن الأنظمة السياسية في الغرب تحاول تهديم القيم والمثل الإنسانية ومنها تشويه صورة وثقافة الإسلام لتحل محلها ثقافة الانحلال والتفسخ في المجتمعات.

العالم خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار عقيل الكاظمي إلى أنه و: في الفترة الأخيرة تعرض القران الكريم ومقدسات المسلمين لإساءة غير مسبوقة، هي ليست الأولى وليست الأخيرة.

وأضاف أنه وخصوصا بعد هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأميركية بدأت الملاحقات والمضايقات والطرد والاعتقال للمسلمين تزداد في العالم الغربي بسبب خوفهم من زيادة أعداد المسلمين في بعض هذه الدول الغربية.

وقال: الأنظمة السياسية في الغرب تحاول اليوم تهديم القيم والمثل الإنسانية، مثل المعاملات الربوية والمثلية والانحلال الأسري، وبالمناسبة ليس الدين الإسلامي فقط بل حتى الديانات الأخرى تحرم مثل هذه الممارسات.

وأكد أن الغربيين يحاولون تشويه صورة وثقافة الإسلام لتحل محلها ثقافة الانحلال والتفسخ في المجتمع.

وقال الشيخ عقيل الكاظمي: "هذا المعتوه شأنه شأن سلمان رشدي في الثمانينات وغيره من الذين أساءوا إلى القران والنبي ورموز المسلمين.. هذا مأجور للماكينة الغربية الحاكمة التي تخاف فعلا من خطر الإسلام ولا تريد له أن ينتشر."

وأشار إلى أن الإساءات تنوعت من الرسوم الكاريكاتورية ومقاطع الفيديو وكذلك منع الحجاب في فرنسا والإساء إلى القران كما حصل في الدنمارك أو السويد، واصفا إياها بالممارسات المؤلمة.. مضيفا: نحن لسنا كهؤلاء، نحترم الكتب السماوية.
وأكد أن التذرع بحرية الرأي إنما يأتي بقصد الإساءة إلى الدين والقيم سواء كانت إسلامية او غير إسلامية، موضحاً: نرى في الغرب بعض المقاطع التي تسيء إلى رموز الكنيسة وإخراجها بصورة سيئة جدا.. هم ضد القيم والمثل، ويريدون نشر الفساد في هذه المجتمعات، وخصوصا في مجتمعاتنا.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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