إيران تدين بشدة الإساءة للقرآن الكريم في الدنمارك

العالم - ايران

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية التأكيد على ضرورة وحدة الدول والشعوب الإسلامية وجميع أتباع الديانات السماوية للتصدي بفاعلية لأي تعدي على القرآن الكريم ومقدسات الديانات الإبراهيمية في أي مكان في العالم، وقال: رغم النيات السيئة للمخططين الذين يقفون وراء إهانة مقدسات وقيم أكثر من ملياري مسلم، نعتقد أن الأحرار وطالبي الحقوق في العالم يقفون معا ضد هذه المؤامرة الشريرة والأعمال البغيضة، وفي ظل اليقظة والوحدة والتلاحم، سيفضحون المنتهكين الحقيقيين لحقوق الإنسان ويجعلوهم يندمون على فعلتهم.

وأشار كنعاني إلى الجهود المستمرة في العالم الإسلامي لمحاسبة المعتدين على المقدسات الإسلامية، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تواصل اتصالاتها وحواراتها مع الدول الإسلامية، وستواصل اجراءاتها وجهودها لمواجهة جهل القرن الحادي والعشرين الذي يستهدف كرامة الإنسان وحرية التعبير الأصيلة في ظل حرية التعبير الغربية الزائفة.

وأضاف: من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن الحكومة الدنماركية مسؤولة عن منع الإساءة للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية، وكذلك ملاحقة ومعاقبة المسيئين، وفي هذا الصدد، فإن الرأي العام في العالم الإسلامي ينتظر الإجراء العملي من الحكومة الدنماركية.