أوروبا تستغل النازحين السوريين بفرض العقوبات الظالمة

العالم- انقلاب الصورة

قرار البرلمان الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان جائر، الغرب يستغل النازحين السوريين لتحقيق أغراض سياسية ومصلحية.

التجارة بالنازحين السوريين تشهد فصلها الأخير.. من شن الحرب على سوريا سقط القناع عنه بقرار من البرلمان الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين في البلاد التي لجأوا إليها، ومنها لبنان.

لكن السؤال الأساسي: من الذي كان سببا في تهجير السوريين؟ من الذي شن الحرب على سوريا؟ من الذي فعل في سوريا ما فعل؟

هي حرب ظالمة شنت على سوريا، كيف ما غلف الغرب أسبابه وتأويلاته لا يمكن لأحد أن ينكر هذه الحقائق.. كيف مولت الحرب على سوريا؟ كيف دعم الأرهاب؟ من جاء بالإرهابيين إلى سوريا؟ سوريا التي كانت أفضل العواصم أمنا على مستوى العالم العربي و حتى على مستوى العالم.. بحسب التقارير التي كانت تصدر في 2009 و2008 وبعد هذه السنوات قبل الحرب على سوريا.

السؤال الأساسي هو من أي الأموال دفعت هذه الحرب التي شنت على سوريا؟

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