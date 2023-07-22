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مراسلنا: الساعات القادمة حاسمة في مصير حكومة نتنياهو + فيديو

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في القدس المحتلة أن أكثر من 1100 طيار وجندي صهيوني أعلنوا رفضهم التوجه إلى الخدمة، في ظل مؤشرات إلى زيادة عدد الرافضين.

العالم- مراسلون

وفي اتصال مباشر أوضح الزميل خضر شاهين أن هناك أكثر من 1100 من الطيارين والجنود الصهاينة وقعوا على عريضة الاحتجاج، وهناك مؤشرات تؤكد زيادة عدد الطيارين والضباط الذين من المرشح أن ينظموا إلى هذه الاحتجاجات.

وأضاف "أن الـ48 ساعة القادمة ستكون حاسمة لوجود حكومة بنيامين نتنياهو، بأنه هل سيستمر كما أعلن قبل أيام بالقانون الأخير الذي من المفترض التصويت عليه الاثنين القادم داخل الكنيست بإلقراءة الثانية والثالثة، أو أن يتم تجميده أو التخفيف منه.

وأوضح أن هناك دعوات كثيرة من أعضاء الحكومة من الذين طالبوا بأن يكون هناك تخفيف في بنود هذا القانون، حتى يتم امتصاص غضب الشارع، فيما المطلب الوحيد لهذا الشارع -الذي بدأت حالة الغضب تتصاعد فيه- هو إيقاف سياسة التعديلات القضائية.

المزيد في الفيديو المرفق..

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