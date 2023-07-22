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شاهد بالفيديو.. موسم قطف العنب في مدينة كارون الإيرانية

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

تشهد مزارع مدينة كارون موسم قطف العنب بعد أن انتظره الفلاح بصبر جميل وهو يأمل بجني ارباح عالية في هذا العام الذي تأمل دائرة الزراعة فيه ان يرتفع الانتاج الى 15 بالمئة قياسا بالعام المنصرم.     

العالم- مراسلون

بدأ المشهد في أول أيام قطف العنب بمزارع كارون إحدى أهم مدن محافظة خوزستان للمنتجات الزراعية، 54 هكتارا تنتج سنويا مئات الأطنان من أنواع العنب، الجودة وميزات المنتج دفعت التجار ومتسوقي العنب للتهافت لشرائه مباشرة.

صعوبات عدة أطلت برأسها على المزراع الخوزستاني لعرقلة مراحل زراعته.. لكن عزيمته وإرادته أبت ألا وإن ترى عيناه ثمرة جهده وتأنيه.

وقال أحد المزارعين لمراسل العالم: "حقيقة رأينا صعوبات كثيرة حتى وصلنا لهذا الإنتاج".

ولم تقتصر المزارع على إنتاج العنب فحسب إنما أصبحت مقصدا للسياح وعشاق الطبيعة وهواتها.

محاولات عدة قادها المزارع الخوزستاني لمواجهة الصعوبات التي أطلت برأسها على مراحل زراعة وانتاج محصول العنب، محاولات جعلته يعمل أن يصل للاكتفاء الذاتي في يوم ما.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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شاهد بالفيديو.. موسم قطف العنب في مدينة كارون الإيرانية

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