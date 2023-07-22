زيلينسكي: جسر القرم هدف عسكري مشروع يجلب الحرب لنا

العالم- الأزمة الأوكرانية

"جسر القرم هدف عسكري مشروع لنا وهو يجلب الحرب وليس السلام" بهذه العبارات برر الرئيس الاوكراني فولودمير زيلينسكي هجوم الاثنين الذي اودى بحياة مدنيين اثنين واوقف حركة المرور على الجسر قبل استئافها مجددا بشكل جزئي في خطوة فتحت جبهة جديدة في شبه الجزيرة وباتت تشكل محور صدام مصيري بين روسيا وأوكرانيا.

وقال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي" الجسر البري وخط السكك الحديدية لم يكونا مجرد طريق لوجستي.. هذا هو الطريق الذي يستخدم لتغذية الحرب بالذخيرة بشكل يومي.. بالنسبة لنا هذه منشأة للعدو مبنية خارج القوانين الدولية، لذلك هي هدف لنا. والهدف الذي يجلب الحرب وليس السلام، يجب تحييده".

تهديدات تأتي في وقت تنفذ روسيا ضربات على مواقع في ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا كانت تستخدم في تصدير الحبوب الاوكرانية وسط تصاعد منسوب التوتر والقلق على الامن الغذائي بعد اعلان موسكو انتهاء العمل باتفاقية تصديرالحبوب لعدم تلبية مطالبها.

خطوة تبعتها تدريبات عسكرية روسية في البحر الاسود شملت إطلاق صواريخ باتجاه أهداف بحرية وسط تهديد موسكو بالتعامل مع السفن المتجهة الى أوكرانيا بوصفها ناقلات عسكرية محتملة، ردت عليه كييف بتهديد مماثل.

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو " التهديدات باستهداف السفن المدنية في البحر الأسود غير مقبولة. خطر اتساع النزاع ردّا على حادث عسكري في البحر الأسود يجب تفاديه بأي ثمن لأنه قد يؤدي الى تبعات كارثية علينا جميعا".

على الارض تواصل اوكرانيا هجومها المضاد لاستعادة مناطق في الشرق والجنوب.. وفيما اقر مسؤولوها بأنه يمضي بوتيرة أبطأ مما كانوا يأملون قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين ان كييف لم تحقق اي نتيجة حتى الان.

وفال فلادمير بوتين "واضح حاليا أن الرعاة الغربيين لنظام كييف يعانون من خيبة أمل جراء نتائج الهجوم المضاد المزعوم. لا الموارد الهائلة التي ضخت في نظام كييف ولا الإمدادات الغربية تساعد".

ياتي هذا فيما اعلنت بلغاريا انها ستمنح كييف حوالي مئة مدرعة في حين تعتزم واشنطن ارسال مدفعية وصواريخ دفاع جوي ومركبات الى اوكرانيا بقيمة اربعمئة مليون دولار بعدما كانت قد سلمتها الذخيرة العنقودية المثيرة للجدل والتي باشرت كييف باستخدامها في هجومها المضاد بحسب البيت الابيض.