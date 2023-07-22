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اثر الاساءة للقرآن الكريم في السويد؛

قائد الثورة : اقسى العقوبة على المسيء للقران الكريم متفق عليه بين جميع علماء المسلمين

قائد الثورة : اقسى العقوبة على المسيء للقران الكريم متفق عليه بين جميع علماء المسلمين
السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

اصدر قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي ، صباح اليوم السبت، بيانا وصف فيه الاساءة للقران الكريم في السويد بأنها حادثة مريرة وتآمرية وخطيرة، وشدد على أن " انزال أقسى العقوبة على مرتكب هذه الجريمة هو متفق عليه بين جميع علماء المسلمين، وعلى الحكومة السويدية تسليم الجاني إلى الأنظمة القضائية في الدول الإسلامية".

العالم - ايران

وفيما يلي نص بيان قائد الثورة الإسلامية :

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الاساءة للقرآن الكريم في السويد حادثة مريرة تآمرية وخطيرة. انزال أقسى العقوبة على مرتكب هذه الجريمة هو متفق عليه بين جميع علماء المسلمين، ويجب على الحكومة السويدية أن تعلم أيضا أنها من خلال دعمها للمجرم ، اتخذت موقفا حربيا ضد العالم الإسلامي واثارت كراهية وعداء كافة الشعوب الاسلامية والعديد من الدول الإسلامية تجاه نفسها.

على تلك الحكومة تسليم مرتكب الجريمة إلى الأنظمة القضائية في الدول الإسلامية. كما يجب على المتآمرين من وراء الكواليس أن يعلموا أن قداسة وهيبة القرآن الكريم ستزداد يوما بعد يوم وأن أنوار هدايته ستزداد إشراقا. مثل هذه المؤامرة ومرتكبوها هم احقر واقل شأنا من ان يحولوا دون هذا التألق المتزايد باستمرار. والله غالب على امره .

السید علي خامنئي

22/ 7/ 2023

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