قائد الثورة : اقسى العقوبة على المسيء للقران الكريم متفق عليه بين جميع علماء المسلمين

العالم - ايران

وفيما يلي نص بيان قائد الثورة الإسلامية :

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الاساءة للقرآن الكريم في السويد حادثة مريرة تآمرية وخطيرة. انزال أقسى العقوبة على مرتكب هذه الجريمة هو متفق عليه بين جميع علماء المسلمين، ويجب على الحكومة السويدية أن تعلم أيضا أنها من خلال دعمها للمجرم ، اتخذت موقفا حربيا ضد العالم الإسلامي واثارت كراهية وعداء كافة الشعوب الاسلامية والعديد من الدول الإسلامية تجاه نفسها.

على تلك الحكومة تسليم مرتكب الجريمة إلى الأنظمة القضائية في الدول الإسلامية. كما يجب على المتآمرين من وراء الكواليس أن يعلموا أن قداسة وهيبة القرآن الكريم ستزداد يوما بعد يوم وأن أنوار هدايته ستزداد إشراقا. مثل هذه المؤامرة ومرتكبوها هم احقر واقل شأنا من ان يحولوا دون هذا التألق المتزايد باستمرار. والله غالب على امره .

السید علي خامنئي

22/ 7/ 2023