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إستمرار الإساءة للمصحف الشريف وعلاقته بالاستخبارات الإسرائيلية

إستمرار الإساءة للمصحف الشريف وعلاقته بالاستخبارات الإسرائيلية
السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث السياسي حسان عليان أن المطلوب من العالم العربي والإسلامي اليوم عدم السكوت على التطاول على مقدساته و ذلك من خلال اتخاذ قرارات إجرائية، مشددا على أن الغرب وأوروبا يعلمان تماما أهمية وتأثير مشهد التنديدات والمظاهرات.

العالم - ما رأيكم

وأشار حسان عليان إلى أن ما جرى من تنديدات ومظاهرات إنما هي رسالة لها أهميتها وهي في توقيتها، ولا شك أنها تترك أثراً عند الطرف الآخر بأن يعيد ربما حساباته، خصوصا وأنها أتت في معظم العواصم العربية والإسلامية.

وشدد على أن الغربي والأوروبي يعلم تماما أهمية وتأثير مشهد التنديدات والمظاهرات على مستوى كيفية التعاطي معه في المستقبل.

من جانبه أكد المتحدث باسم المجلس الإسلامي الأعلى د.علي الدفاعي أن ردة الفعل العفوية للشعب العراقي على الإساءة للقرآن الكريم و العلم العراقي كانت رسالة قوية اتكأت عليها الحكومة في أن تذهب إلى موقفها الرسمي والشجاع في قطع العلاقات مع السويد.

ووصف علي الدفاعي انتهاك حرمة القران في السويد وتحت مظلة رسمية وقانونية من الحكومة السويدية بأنه خطوة في مسلسل متصل لمشاريع تستهدف المنطقة ولتدمير قيمها وتلاحمها واستقرارها.

فما رأيكم:

كيف سترد الجامعه العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على خطة حرق القران الكريم لوقفها نهائيا؟

ما العلاقة القائمة بين عقيده الإسلام والاستخبارات الإسرائيلية والتواطؤ الغربي؟

كيف يقرأ بيان الاتحاد الأوروبي المستنكر للهجوم على سفارة السو في العراق بدل إدانة حكومتها؟

لماذا تتعامل الأمم المتحده مع معاداة الإسلام ونشر التطرف بتجاهل خطرهما بحجة حرية الرأي؟

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