رئيس أركان جيش الإحتلال على مهداف حزب الله

العالم – غياهب الكيان

ويلقي البرنامج الضوء على رئيس اركان جيش الاحتلال هاليفي الذي وضع على مهداف حزب الله عند الحدود وطيارو الاحتياط في جيش الاحتلال يردون على نتنياهو"انت الديكتاتور"، فيما الهجرة المتزايدة من الكيان تسابق تراجع المهاجرين اليهود الى فلسطين المحتلة.

ويناقش البرنامج المشاهد التي التقطها مراسل حزب الله لزيارة رئيس اركان جيش الاحتلال هاليفي على الحدود اللبنانية، حيث شكلت فضيحة لجيش الاحتلال وقيادته، وترافقت هذه المشاهد بسخرية واسعة من نشطاء مواقع التواصل الاسرائيلية، حيث غرّد "آفي شجار"على تويتر قائلا:" نحن ندفع 70 مليار شيكل كل عام لهذا الجيش"، كما غرد اسمال قائلا :"حكومة فاشلة، الجيش ينهار يضحكون علينا".

وفيما يتعلق بمشاهد التي التقطها مراسل حزب الله وتعليقات النشطاء الصهاينة على هذه المشاهد، اكد علي حيدر المختص بالشؤون الاسرائيلية، باننا امام حدث جدّي له اكثر من بعد على مستوى معركة الوعي وعلى المستوى الاستخباري، وحتى على مستوى العمليات، فعلى المستوى الاستخباراتي ان زيارات رئيس الأركان وزيارات قائد المنطقة الشمالية وغيرها من الضباط عادة تواكب بنشاط استخباري وباجراءات استخبارية استثنائية خاصة عندما تكون على حدود مع عدو للكيان مثل "حزب الله"، وبالتالي فان القدرة على تصويره هي بمثابه احباط وضرب للاستخبارات الاسرائيلية ولاجراءات الحماية.

كما يبحث البرنامج في المفارقة لرئيس الاركان، التي رصدته عين حزب الله على الحدود، تحدث عن المخاوف من التصدع الحاصل في جيش الاحتلال بسبب تمنع آلاف جنود وضباط الاحتياط عن الخدمة في القطاعات العسكرية الاسرائيلية المختلفة.

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