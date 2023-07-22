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المغاربية.. 

البوليساريو تؤكد مواصلة القتال، وتباين المواقف بمذكرة التفاهم التونسية الأوروبية

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

يناقش برنامج"المغاربية"عدة مواضيع تتعلق بالتحذيرات من أطماع تل أبيب بالصحراء الغربية، والبوليساريو تؤكد مواصلة القتال، واستياء شعبي واسع من دعوة الملك المغربي لنتنياهو لزيارة للمغرب، وتباين المواقف بتونس حول مذكرة التفاهم مع الاتحاد الاوروبي بمواجهة الهجرة غير النظامية مقابل دعم مالي يتجاوز مليار يورو.

العالم - المغاربية

ويبحث برنامج"المغاربية" في زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الى الصين، توافقات سياسية ومكاسب اقتصادية وتعاون أمني ودفاعي، وابرز الملفات المشتركة مساعي الجزائر للانضمام الى مجموعة بريكس، واجتماعات في باريس للجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5، لبحث سبل توحيد المؤسسات العسكرية وتواصل جهود البعثة الاممية للتوصل الى انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام الجاري.

كما يتطرق البرنامج الى قضية استئناف محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لملف فساد العشرية، وسط ترقب لتفاصيل جديدة حول جلسات، غالبا ما تعرف شدا وجذبا بين القضاة ودفاع الدولة والمتهمين.

ضيوف البرنامج:

-الاعلامي الصحراوي غيث مبارك من باريس

-اقبال بن رجب الخبير في شؤون الهجرة والنازحين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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المغاربية..  البوليساريو تؤكد مواصلة القتال، وتباين المواقف بمذكرة التفاهم التونسية الأوروبية

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